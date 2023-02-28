'Deprem kahini' Frank Hoogerbeets'ten tedirgin eden deprem uyarısı: Tarih verdi!
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, 11 ilde binlerce can kaybına ve yaralanmalara neden olan depremi üç gün öncesinden bilen Frank Hoogerbeets, yeni uyarıda bulundu. Deprem uzmanı Hoogerbeets, mart ayının ilk haftasına dikkat çekti.
Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’in 3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşım, Kahramanmaraş depremi sonrası sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girmişti. Hoogerbeets, “Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır” ifadesini kullanmıştı.
Depremden sonra da yorumlarda bulunan ve artçılara dikkat çeken Deprem Kahini, “Kalbim Orta Türkiye'de meydana gelen büyük depremden zarar gören herkesin yanında. Daha önce söylediğim gibi bu bölgede 115 ve 526 yıllarındakine benzer bir deprem meydana gelecekti. Bu depremler her zaman kritik gezegensel geometri ile tahmin edilebilir” diye yazmıştı.
MART AYINA DİKKAT ÇEKTİ
Bu defa da mart ayının ilk haftasına dikkat çeken Hoogerbeets, "Mart ayının ilk haftası çok kritik. 2'sinde kritik gezegen geometrisinin yakınsamasını görüyoruz. Bu çok önemli olacak. Ayın 2'sinde 9 saat içerisinde Dünya'yı da içeren bir gezegensel kavuşum olacak. Bu Dünya, Merkür ve Satürn olacak. Bu kritik olacak" dedi.
"KORKU YARATMAYA ÇALIŞMIYORUM"
Hoogerbeets, "Sonuç olarak muhtemelen ayın 3'ü veya 4'ü civarında, büyük bir sismik olay olabilir. Ayrıca dolunay veya ayın 6 ile 7'si gibi de olabilir. Abartmıyorum. Korku yaratmaya çalışmıyorum. Bu bir uyarı. Çünkü kritik gezegen geometrisinin sismik olaylara neden olduğu biliniyor. Bunu küçümsememeliyiz" ifadelerini kullandı.