'Deprem kahini' Frank Hoogerbeets'ten tedirgin eden deprem uyarısı: Tarih verdi!

"KORKU YARATMAYA ÇALIŞMIYORUM"

Hoogerbeets, "Sonuç olarak muhtemelen ayın 3'ü veya 4'ü civarında, büyük bir sismik olay olabilir. Ayrıca dolunay veya ayın 6 ile 7'si gibi de olabilir. Abartmıyorum. Korku yaratmaya çalışmıyorum. Bu bir uyarı. Çünkü kritik gezegen geometrisinin sismik olaylara neden olduğu biliniyor. Bunu küçümsememeliyiz" ifadelerini kullandı.