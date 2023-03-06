Deprem felaketinin 1'inci ayı; Hayatını kaybedenler için her evin penceresinde mumlar yandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 46 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Bir çok kurum ve kişi, yıkılan şehirler ve hayatını kaybedeler için herkesi 6 Mart'tan itibaren 10 gün boyunca her akşam saat 21:00’da pencerelerinde bir mum yakmaya çağırdı. Binlerce kişi çağrıya destek verdi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kahramanmaraş dahil 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yıkımla beraber can kaybı 46 bin 104'e yükseldi.
Depremin üzerinden geçen 1 ay boyunca yaşanamayan kederi dışa vurmak için 'Pencerende 1 mum yak' çağrısı yapıldı. Bugün birinci ayı dolan deprem felaketinin ardından sosyal medyada binlerce kişi çağrıya destek verdi.
Birlikte bir kederi paylaşıyoruz. Anneme, babama, eşe, dosta, komşuya saygıyla... Kayıplarımızı beraber anmaya, karanlığı aydınlatmaya çağırıyoruz.— Eren Can (@AvErenCan) March 6, 2023
Bugünden itibaren 10 gün boyunca sen de #PencerendeBirMumYak #Pencerende1MumYak pic.twitter.com/diazyew8r2
Emek Partisi Genel Başkanı da sosyal medya hesabından çağrıya katıldı. Ercümet Akdeniz paylaşımında "Uy aman aman Burası #Adıyaman Penceresi olmayanlar da birer mum yaktı: sevdikleri, kayıpları ve umutları için. Depremzedeye, EMEP’li KESK’li gönüllülere selam olsun" dedi.
Uy aman aman— Ercüment Akdeniz (@ErcmentAkdeniz) March 6, 2023
Burası #Adıyaman
Penceresi olmayanlar da birer mum yaktı: sevdikleri, kayıpları ve umutları için.
Depremzedeye, EMEP’li KESK’li gönüllülere selam olsun🌿#Pencerende1MumYak pic.twitter.com/2zrEsn2uVb
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi ise "Mum koyacak penceresi kalmayan bir şehirden sesleniyoruz: Yaşamını kaybedenlere ve geride kalanlara sözümüz olsun, kederimizi ve öfkemizi kuşanıp sorumlulardan mutlaka hesap soracağız!" diye kaydetti.
Mum koyacak penceresi kalmayan bir şehirden sesleniyoruz: Yaşamını kaybedenlere ve geride kalanlara sözümüz olsun, kederimizi ve öfkemizi kuşanıp sorumlulardan mutlaka hesap soracağız! #PencerendeBirMumYak #Pencerende1MumYak pic.twitter.com/9pXma1nXnH— 𝗦𝗬𝗞𝗣 (@SYKPgenelmerkez) March 6, 2023
HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise şunları söyledi:
"Ortak kederimiz için… Sevgili Eren Can şahsında bütün yakınlarını kaybedenlere sevgi, kaybettiklerimizin hatırasına saygıyla"
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da şunları dile getirdi:
"Depremi, yarattığı yıkımı, yitirdiğimiz canları ve buna sebep olanları asla unutmuyoruz. Bizler de #PencerendeBirMumYak kampanyasına katılıyor ve herkesi yitirdiklerimizin anısına sahip çıkmaya çağırıyoruz."
Depremi, yarattığı yıkımı, yitirdiğimiz canları ve buna sebep olanları asla unutmuyoruz. Bizler de #PencerendeBirMumYak kampanyasına katılıyor ve herkesi yitirdiklerimizin anısına sahip çıkmaya çağırıyoruz. pic.twitter.com/aWu5w7y0pa— HDP (@HDPgenelmerkezi) March 6, 2023