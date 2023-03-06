Deprem felaketinin 1'inci ayı; Hayatını kaybedenler için her evin penceresinde mumlar yandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 46 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Bir çok kurum ve kişi, yıkılan şehirler ve hayatını kaybedeler için herkesi 6 Mart'tan itibaren 10 gün boyunca her akşam saat 21:00’da pencerelerinde bir mum yakmaya çağırdı. Binlerce kişi çağrıya destek verdi.

Deprem felaketinin 1'inci ayı; Hayatını kaybedenler için her evin penceresinde mumlar yandı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kahramanmaraş dahil 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yıkımla beraber can kaybı 46 bin 104'e yükseldi. 

Depremin üzerinden geçen 1 ay boyunca yaşanamayan kederi dışa vurmak için 'Pencerende 1 mum yak' çağrısı yapıldı. Bugün birinci ayı dolan deprem felaketinin ardından sosyal medyada binlerce kişi çağrıya destek verdi. 

Emek Partisi Genel Başkanı da sosyal medya hesabından çağrıya katıldı. Ercümet Akdeniz paylaşımında "Uy aman aman Burası #Adıyaman Penceresi olmayanlar da birer mum yaktı: sevdikleri, kayıpları ve umutları için. Depremzedeye, EMEP’li KESK’li gönüllülere selam olsun" dedi. 

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi ise "Mum koyacak penceresi kalmayan bir şehirden sesleniyoruz: Yaşamını kaybedenlere ve geride kalanlara sözümüz olsun, kederimizi ve öfkemizi kuşanıp sorumlulardan mutlaka hesap soracağız!" diye kaydetti. 

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise şunları söyledi: 

"Ortak kederimiz için… Sevgili Eren Can şahsında bütün yakınlarını kaybedenlere sevgi, kaybettiklerimizin hatırasına saygıyla"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da şunları dile getirdi:

"Depremi, yarattığı yıkımı, yitirdiğimiz canları ve buna sebep olanları asla unutmuyoruz. Bizler de #PencerendeBirMumYak kampanyasına katılıyor ve herkesi yitirdiklerimizin anısına sahip çıkmaya çağırıyoruz."

HDP'li Sancar: Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye bekliyoruz HDP'li Sancar: Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye bekliyoruz
Tek tek gittiler. Final kararı verilen, Yargı dizisinden üzücü vedalar Tek tek gittiler. Final kararı verilen, Yargı dizisinden üzücü vedalar
"Kılıçdaroğlu aday olursa, adayım" demişti; AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Yargı dizisi bitiyor! Yerine gelen yeni diziyi Kanal D duyurdu Yargı dizisi bitiyor! Yerine gelen yeni diziyi Kanal D duyurdu
ÇOK OKUNANLAR
İlayda Alişan'ı kızdıran mesaj! Ağzına geleni söyledi İlayda Alişan'ı kızdıran mesaj! Ağzına geleni söyledi
Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'ya teşekkür etti: Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız, başlıyoruz Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'ya teşekkür etti: Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız, başlıyoruz
İslam Memiş 'almayan dizini dövecek' diyerek altın almak için en iyi tarihi açıkladı İslam Memiş altın almak için en iyi tarihi açıkladı
SGK’dan EYT'lilere 'son dakika' uyarısı! SGK’dan EYT'lilere uyarı!
Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretliye kötü haber! Memur, emekli ve asgari ücretliye kötü haber!