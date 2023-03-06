Deprem felaketinin 1'inci ayı; Hayatını kaybedenler için her evin penceresinde mumlar yandı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kahramanmaraş dahil 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yıkımla beraber can kaybı 46 bin 104'e yükseldi.

Depremin üzerinden geçen 1 ay boyunca yaşanamayan kederi dışa vurmak için 'Pencerende 1 mum yak' çağrısı yapıldı. Bugün birinci ayı dolan deprem felaketinin ardından sosyal medyada binlerce kişi çağrıya destek verdi.

Birlikte bir kederi paylaşıyoruz. Anneme, babama, eşe, dosta, komşuya saygıyla... Kayıplarımızı beraber anmaya, karanlığı aydınlatmaya çağırıyoruz.

Bugünden itibaren 10 gün boyunca sen de #PencerendeBirMumYak #Pencerende1MumYak pic.twitter.com/diazyew8r2 — Eren Can (@AvErenCan) March 6, 2023

Emek Partisi Genel Başkanı da sosyal medya hesabından çağrıya katıldı. Ercümet Akdeniz paylaşımında "Uy aman aman Burası #Adıyaman Penceresi olmayanlar da birer mum yaktı: sevdikleri, kayıpları ve umutları için. Depremzedeye, EMEP’li KESK’li gönüllülere selam olsun" dedi.

Uy aman aman

Burası #Adıyaman

Penceresi olmayanlar da birer mum yaktı: sevdikleri, kayıpları ve umutları için.

Depremzedeye, EMEP’li KESK’li gönüllülere selam olsun🌿#Pencerende1MumYak pic.twitter.com/2zrEsn2uVb — Ercüment Akdeniz (@ErcmentAkdeniz) March 6, 2023

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi ise "Mum koyacak penceresi kalmayan bir şehirden sesleniyoruz: Yaşamını kaybedenlere ve geride kalanlara sözümüz olsun, kederimizi ve öfkemizi kuşanıp sorumlulardan mutlaka hesap soracağız!" diye kaydetti.

Mum koyacak penceresi kalmayan bir şehirden sesleniyoruz: Yaşamını kaybedenlere ve geride kalanlara sözümüz olsun, kederimizi ve öfkemizi kuşanıp sorumlulardan mutlaka hesap soracağız! #PencerendeBirMumYak #Pencerende1MumYak pic.twitter.com/9pXma1nXnH — 𝗦𝗬𝗞𝗣 (@SYKPgenelmerkez) March 6, 2023

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise şunları söyledi:

"Ortak kederimiz için… Sevgili Eren Can şahsında bütün yakınlarını kaybedenlere sevgi, kaybettiklerimizin hatırasına saygıyla"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da şunları dile getirdi:

"Depremi, yarattığı yıkımı, yitirdiğimiz canları ve buna sebep olanları asla unutmuyoruz. Bizler de #PencerendeBirMumYak kampanyasına katılıyor ve herkesi yitirdiklerimizin anısına sahip çıkmaya çağırıyoruz."