Deprem felaketinde altıncı gün: Ölü sayısı 20 bin 665'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin altıncı gününde Türkiye arama kurtarma çalışmalarından gelecek mucize haberleri bekliyor. Felakette resmi açıklamaya göre ölü sayısı 20 bin 665 olurken yaralı sayısı 80 bin 88 oldu.

Son Güncelleme:
Deprem felaketinde altıncı gün: Ölü sayısı 20 bin 665'e yükseldi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem, tam 10 ilimizi vurdu. Uzmanların "yüzyılın felaketi" olarak adlandırdığı depremde Türkiye günlerdir bölgeden gelecek güzel haberleri bekliyor. Öte yandan bölgede arama kurtarma çalışmalarının yetersiz olması nedeniyle enkaz altında binlerce kişinin beklediği tahmin ediliyor. Çetin kış şartlarıyla birlikte böyle büyük bir felaketin yaşanması, ölü sayısının daha da artacağı endişesini de beraberinde getiriyor.

Felaketin altıncı gününde resmi rakamlara göre ölü sayısı 20 bin 665 olarak belirlendi. Öte yandan 80 bin 88 kişinin yaralandığı, 91 bin 511 kişinin de başka bölgelere sevk edildiği bilgisi verildi.

Deprem felaketinin altıncı gününde dakika dakika gelişmeler:

7.30: AFAD, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 07.30 itibarıyla 20 bin 665'e yükseldiğini açıkladı.

07.20: Japonya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yardımlarda görev alacak Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli ve uçağını Türkiye'ye yollayacak.

5.48: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Azerbaycan Bulvarındaki Aydın Apartmanının enkazından, depremden 122. saatte 70 yaşındaki Menekşe Kabak sağ çıkarıldı.

3.58: Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 47 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

3.50: Adıyaman'da 8 katlı binanın 2'nci katında oturan Özlem Yılmaz, depremden 117 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Çalışmalarda ABD Arama Kurtarma Timi (USAİD) de yer aldı.

02.20: AFAD 02.20'da yaptığı açıklamada, "SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20.318 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80.088 vatandaşımız kurtarılmıştır. 91.511 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir" dedi.

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı'dan yardım çığlığı.. Açıktan herkese ilan etti Acun Ilıcalı'dan yardım çığlığı.. Açıktan herkese ilan etti
Kahramanmaraş'ta yıkılan 14 katlı apartmanın sahibi baba oğul yurt dışına kaçtı Yıkılan 14 katlı apartmanın sahibi baba oğul yurt dışına kaçtı
"Vatandaşların gönderdiği yardım kolilerine "AKP" logosu yapıştırıldı" iddiası "Vatandaşların gönderdiği yardım kolilerine "AKP" logosu yapıştırıldı" iddiası
İsmailağa afet bölgesine kuracağı çadır kent için çadır başına 15 bin lira bağış istedi İsmailağa afet bölgesine kuracağı çadır kent için 15 bin lira bağış istedi
Kamilcan 119'uncu saatte enkazdan çıkarıldı Kamilcan 119'uncu saatte enkazdan çıkarıldı
Ispanakla yapılıyor ve çok lezzetli oluyor! Asla dağılmama sırrıyla.. Ispanakla yapılıyor ve çok lezzetli oluyor! Asla dağılmama sırrıyla..
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Ercan, 'Marmara için erken' dedi, orayı işaret etti: İstanbul depremi için tarih verdi Ahmet Ercan, 'Marmara için erken' dedi, orayı işaret etti: İstanbul depremi için tarih verdi
Depremin en acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü Depremin en acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü
Bekir Bozdağ ve AKP'li vekil, Diyarbakır'da böyle yuhalandı: 'İstifa' sloganları! Bekir Bozdağ ve AKP'li vekil, Diyarbakır'da böyle yuhalandı: 'İstifa' sloganları!
Kahramanmaraş'ta yıkılan 14 katlı apartmanın sahibi baba oğul yurt dışına kaçtı Yıkılan 14 katlı apartmanın sahibi baba oğul yurt dışına kaçtı
Deniz Baykal hayatını kaybetti Deniz Baykal hayatını kaybetti