Deprem felaketinde altıncı gün: Ölü sayısı 20 bin 318'e yükseldi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem, tam 10 ilimizi vurdu. Uzmanların "yüzyılın felaketi" olarak adlandırdığı depremde Türkiye günlerdir bölgeden gelecek güzel haberleri bekliyor. Öte yandan bölgede arama kurtarma çalışmalarının yetersiz olması nedeniyle enkaz altında binlerce kişinin beklediği tahmin ediliyor. Çetin kış şartlarıyla birlikte böyle büyük bir felaketin yaşanması, ölü sayısının daha da artacağı endişesini de beraberinde getiriyor.

Felaketin altıncı gününde resmi rakamlara göre ölü sayısı 20 bin 318 olarak belirlendi. Öte yandan 80 bin 88 kişinin yaralandığı, 91 bin 511 kişinin de başka bölgelere sevk edildiği bilgisi verildi.

Deprem felaketinin altıncı gününde dakika dakika gelişmeler:

5.48: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Azerbaycan Bulvarındaki Aydın Apartmanının enkazından, depremden 122. saatte 70 yaşındaki Menekşe Kabak sağ çıkarıldı.

3.58: Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 47 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

3.50: Adıyaman'da 8 katlı binanın 2'nci katında oturan Özlem Yılmaz, depremden 117 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Çalışmalarda ABD Arama Kurtarma Timi (USAİD) de yer aldı.

02.20: AFAD 02.20'da yaptığı açıklamada, "SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20.318 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80.088 vatandaşımız kurtarılmıştır. 91.511 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir" dedi.