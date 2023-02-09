İstanbul’a getirilen yaralı depremzede sayısı 686 oldu

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, enkaz altından kurtarılan 209 yaralı, tedavilerinin sürdürülmesi için İstanbul’a getirilmişti. Bu sayı 686’ya çıktı.

Kamu, özel ve üniversite hastaneleri olmak üzere 64 hastanede tedavi edilen 686 yaralı depremzededen 262’si taburcu edildi.

Kaynak: İHA