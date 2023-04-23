Naci Görür'den, isyan eden yurttaşa "Devlet buradaydı" diyen başkana tepki... Asıl soru şu: Depremden önce neredeydiniz?

Pazarcık'ta belediye başkanına "Neredeydiniz" sorusunu soran yurttaş skandal bir yanıtla karşılaştı. Naci Görür, belediye başkanına, "Depremden önce neredeydiniz?" diye sordu.

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Naci Görür'den, isyan eden yurttaşa "Devlet buradaydı" diyen başkana tepki... Asıl soru şu: Depremden önce neredeydiniz?

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş’ın Pazarcık Belediye Başkanı’na tepki gösterdi.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, kendisine “Neredeydiniz?” diye soran yurttaşa, “Devlet buradaydı, vali buradaydı, Jandarma Komutanı buradaydı. Benim gönderdiğim çadırda kalıyorsuz, o zaman o çadırda kalma” diyerek skandal ifadeler kullanmıştı.

Görür, “Devlet buradaydı” diyen başkana sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi. Görür, sorulması gereken asıl sorunun “Depremden önce neredeydiniz?” olması gerektiğini söyledi.

Görür şunları yazdı:

“Gazetede okudum. Vatandaşlar deprem bölgesinin bir belediye başkanına tepki göstererek “Neredeydiniz” diye soruyor. Başkan da “Devlet buradaydı, vali buradaydı, Jandarma Komutanı buradaydı” diye cevap veriyor. Bu soru ve cevaplar 50 bin canımız gittikten sonra ve üstelik de yanlış zaman kastedilerek gerçekleştiriliyor. Asıl soru şu olmalıydı: “Depremden önce neredeydiniz?”

Kaynak: Gerçek Gündem

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