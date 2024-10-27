Denizli'deki Orman Yangını Dördüncü Gününde! Valilik Son Gelişmeleri Aktardı

Denizli'de devam eden yangın için Denizli Valiliği X hesabından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada toplam 738 personel ve gönüllünün yanı sıra 6 helikopter, 27 arazöz, 12 su ikmal aracı, 14 iş makinesi, 12 ilk müdahale aracı, 31 hizmet aracı ile yangına müdahale edildiği açıklandı. Yangının yerleşim yerleri için şu an tehlid oluşturmadığı ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Denizli'mizin Merkezefendi ilçesinde devam eden orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğümüz'ün koordinasyonunda gün boyunca 6 helikopter, 27 arazöz, 12 su ikmal aracı, 14 iş makinesi, 12 ilk müdahale aracı, 31 hizmet aracı ve toplam 738 personel ve gönüllü ile müdahale edilmiştir. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle çoğu yerde, yer ekipleri el aletleri ile yangının önüne şerit açarak mücadele etmektedir. Sosyal medyada yer alan, 'Denizli'de devam eden yangına ait' olduğu iddia edilen bazı görsellerin ve görüntülerin ise Denizli'de devam eden yangınla ilgisi bulunmamaktadır. Yangın şu an için yerleşim yerlerine tehdit oluşturmamaktadır. Vatandaşlarımızın resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur. Yangın ile cansiperane şekilde mücadele eden orman teşkilatımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA