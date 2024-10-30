Denizli'deki Orman Yangını 6'ncı Gününde Kontrol Altına Alındı

Denizli'de 6 gündür süren orman yangını gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alındığını Orman Bölge Müdürlüğü duyurdu.

Denizli'deki Orman Yangını 6'ncı Gününde Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda 24 Ekim'de çıkan orman yangını 6’ncı gününde gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 133 araç, 1075 personel, 12 ekskavatör, 15 dozer, 55 arazöz, 5 greyder ve 14 ilk müdahale aracının katıldığı öğrenildi. Yangının kontrol altına alındığı bilgisi ise Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

OGM'nin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Denizli’de sarp ve dağlık arazide devam eden yangına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelemiz başarıyla sonuçlandı. Yeşil Vatan için fedakârca emek veren kahramanlarımıza, destekleriyle yanımızda olan Denizli Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun başta olmak üzere kurum amirlerimize, kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve bizlerle tek yürek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

Denizli'deki Orman Yangını 6'ncı Gününde Kontrol Altına Alındı - Resim : 1

Kaynak: DHA

16 Yaşındaki Genç Kız Halı Silkelerken Ölümden Döndü 16 Yaşındaki Genç Kız Halı Silkelerken Ölümden Döndü
Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakatlarına Tepki: CHP'den Milli Eğitim Bakanlığı Önünde Oturma Eylemi CHP'den MEB Önünde Oturma Eylemi
Uykuya Hızlı Dalıp Gece Uyanmamak İçin 4-7-8 Nefes Tekniğini Uygulayın Uykuya Hızlı Dalıp Gece Uyanmamak İçin 4-7-8 Nefes Tekniğini Uygulayın
Trafiğe Çıkacaklar Dikkat: Yeni Trafik Levhasını Görenler Dönüp Bir Daha Bakkacak Trafiğe Çıkacaklar Dikkat: Yeni Trafik Levhasını Görenler Dönüp Bir Daha Bakkacak