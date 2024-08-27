Denizli'de Yangın Paniği: Tek Katlı Ev Alev Alev Yandı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde dün tek katlı müstakil evde çıkan yangın yan taraftaki iki katlı eve sıçradı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıkan yangın kısa sürede büyüyerek mahallede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Denizli Büyükşehir İtfaiye Kayalık, Kınıklı ve Akhan ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. İki katlı eve de sıçrayan yangın da ise maddi hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenilirken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA