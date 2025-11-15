Denizli'de Su Borusu Kazısında Gizemli Küpler... İçleri İnsan Kemiği Dolu!

Denizli'de su borusu döşemek için açılan çukurda 5 ayrı küp bulundu. Küplerde insana ait kemik parçaları çıktı.

Son Güncelleme:
Denizli'de Su Borusu Kazısında Gizemli Küpler... İçleri İnsan Kemiği Dolu!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Ucarı Mahallesi’nde su borusu döşeme çalışmaları sırasında toprak altından 5 ayrı küp çıkarıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin açtığı çukurda fark edilen küpler üzerine bölgeye jandarma ve Müze Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.

3500 YILLIK OLDUKLARI TAHMİN EDİLİYOR

Küplerin içinde inceleme yapan müze uzmanları, içlerinden çıkan kemik parçalarının insana ait olduğunu belirledi. İlk değerlendirmelere göre kalıntılar milattan önce 1500 yılına, yani yaklaşık 3.500 yıl öncesine tarihleniyor.

Denizli'de Su Borusu Kazısında Gizemli Küpler... İçleri İnsan Kemiği Dolu! - Resim : 1

Bölge, bulunan kalıntıların niteliği nedeniyle koruma altına alınırken, Müze Müdürlüğü tarafından kurtarma kazısı başlatıldı. Çalışmaların devam ettiği alanda yeni bulgulara ulaşılabileceği değerlendiriliyor.

Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
350 Bininci Anahtar Hazır! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyaman'da Önemli Mesajlar 'Yalan Makinesi mi Ana Muhalefetin Genel Başkanı mı...'
Adana'da Karşı Şeride Geçen Cip Faciaya Neden Oldu! Adana'da Karşı Şeride Geçen Cip Faciaya Neden Oldu!
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Alarmı: Ortaköy'deki Facianın Ardından Uzman İsim Uyardı! Sokaktaki Bu 10 Yiyecek Öldürüyor Gıda Alarmı: Ortaköy'deki Facianın Ardından Uzman İsim Uyardı! Sokaktaki Bu 10 Yiyecek Öldürüyor
2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Geri Sayımda İlk Sinyal Geldi! Masadaki Zam Oranları Sızdı 2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Geri Sayımda İlk Sinyal Geldi! Masadaki Zam Oranları Sızdı
Zehirlenen Ailenin Fatih'te Kaldığı Otelde 2 Kişi Daha Hastaneye Kaldırıldı Zehirlenen Ailenin Kaldığı Otelde 2 Kişi Daha Hastaneye Kaldırıldı
Muazzez Abacı'nın Gerçek Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Kızı Bilinmeyenleri Anlattı! 'Hiç Aklımıza Gelmeyecek Şekilde...' Muazzez Abacı'nın Gerçek Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Kızı Bilinmeyenleri Anlattı
İlk Bulgular Ortaya Çıktı! Ortaköy'deki Faciada Korkunç Şüphe İlk Bulgular Ortaya Çıktı! Ortaköy'deki Faciada Korkunç Şüphe