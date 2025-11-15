Denizli'de Su Borusu Kazısında Gizemli Küpler... İçleri İnsan Kemiği Dolu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Ucarı Mahallesi’nde su borusu döşeme çalışmaları sırasında toprak altından 5 ayrı küp çıkarıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin açtığı çukurda fark edilen küpler üzerine bölgeye jandarma ve Müze Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.

3500 YILLIK OLDUKLARI TAHMİN EDİLİYOR

Küplerin içinde inceleme yapan müze uzmanları, içlerinden çıkan kemik parçalarının insana ait olduğunu belirledi. İlk değerlendirmelere göre kalıntılar milattan önce 1500 yılına, yani yaklaşık 3.500 yıl öncesine tarihleniyor.

Bölge, bulunan kalıntıların niteliği nedeniyle koruma altına alınırken, Müze Müdürlüğü tarafından kurtarma kazısı başlatıldı. Çalışmaların devam ettiği alanda yeni bulgulara ulaşılabileceği değerlendiriliyor.