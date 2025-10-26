Denizli’de Satırlı Vahşet! Çocuklarını Görmeye Gitti, Aldığı Darbeyle Hayatını Kaybetti

Denizli'de ayrı yaşadığı eşinin sevgilisiyle aralarında çıkan kavgada başına aldığı satır darbesiyle ağır yaralanan Yılmaz Köse, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde Akkonak Mahallesi Lozan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 45 yaşındaki Yılmaz Köse, ayrı yaşadığı eşi İkbal Köse’nin evine çocuklarını görmek için gitti. Ancak evde İkbal Köse’nin sevgilisi Muhammet Koç (39) da bulunuyordu.

İddiaya göre, taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Muhammet Koç, eline geçirdiği satırla Yılmaz Köse’ye saldırdı. Başına aldığı satır darbesiyle ağır yaralanan Köse, kanlar içinde yere yığıldı.

Olayı duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz Köse, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Muhammet Koç’u kısa sürede gözaltına aldı.

2 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İki çocuk babası olduğu öğrenilen Yılmaz Köse, hastanede iki gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Köse’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Muhammet Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan Koç, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Denizli Cinayet
