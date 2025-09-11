Denizli'de Orman Yangını! Müdahale Devam Ediyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Denizli'de Orman Yangını! Müdahale Devam Ediyor
Hasanbeyler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal, 5 ilk müdahale, iş makinesi ve 44 personelle itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA

Denizli Orman yangınları
