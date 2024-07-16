Denizli'de Orman Yangını

Denizli'de, şiddetli sağanak sırasında düşen yıldırım orman yangınına neden oldu. Korkutan alevlerin kontrol altına alınması için karadan müdahale başladı.

Denizli'de Orman Yangını

Denizli’nin Merkezefendi ve Babadağ ilçeleri arasında kalan bölgede bulunan Karcı Dağı Çamiçi Tepesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

Yangının büyümeden kontrol altına alınabilmesi için bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesinden orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere karadan müdahale devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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