Denizli'de Madendeki Göçükte 2 İşçi Hala Kurtarılamadı: 'İnşallah Kısa Sürede Çıkarmayı Umut Ediyoruz'

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki madende dün meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçi hala kurtarılamadı. Çalışmalar sürerken, Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu yaptığı açıklamada "Sağlıklarında kötüye giden bir durum yok. İnşallah kısa sürede arkadaşları çıkarmayı umut ediyoruz" dedi.

Türkiye'de son yıllarda daha da artan maden faciaları onlarca işçinin kaybına neden olurken, dün Denizli'nin Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında da göçük meydana gelmesi herkesi korkuttu.

Göçük altında mahsur kalan işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen hala kurtarılamadı. Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara maden işçileri de destek veriyor.

'SAĞLIKLARINDA KÖTÜYE GİDEN BİR ŞEY YOK'

Mahsur kalan işçileri canlı ve sağlıklı çıkarmak için ilk andan itibaren iletişim halinde olduklarını belirten Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, "Ekiplerimiz, ilk andan itibaren de konuşuyorlar. Şu an için sağlıklarında kötüye giden bir durum yok. İnşallah kısa sürede arkadaşları çıkarmayı umut ediyoruz. Şu an için bir arkadaşımız diz altına, diğer arkadaşımız ise beline kadar gömülü vaziyette. Bir arkadaşımızı bacağına gelen taşı aldığımız zaman, diğer arkadaşımızı da önündeki malzemeleri alarak çıkarmış olacağız" ifadelerini kullandı.

'CEZA VE DENETLEME DEVAM EDECEK'

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Cankaloğlu, "Olay tazeliğini koruduğu için arkadaşları ilk önce bizim sağ salim çıkarmamız gerekiyor. Onun için Cumhuriyet Başsavcılığımıza soruşturmanın akabinde zaten gerekli kapatma cezasıyla birlikte olay yerinde inceleme, denetleme faaliyetleri devam edecek" dedi.

Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında dün göçük meydana gelmiş, olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Denizli Maden
