Denizli'de Korkutan Kaza: Midibüs Şarampole Uçtu! Ölü ve Yaralılar Var

Denizli'de, memurları taşıyan bir midibüs şarampole devrildi. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 24 Kişi yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, çeşitli kurumlarda çalışan memurları taşıyan Abdullah Rüzgar (62) idaresindeki midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada, Buldan Devlet Hastanesinde görevli hemşire Kadriye Koçan (22) hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki 23 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi gören 6 yaralıyı ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

