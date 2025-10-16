Kantin Çalışanı Okul Müdürünü Vurdu, Polis Her Yerde Onu Arıyor

Denizli'de 17 yaşındaki kantin çalışanı, çalıştığı okulun müdürünü silahla vurarak kayıplara karıştı. 17 yaşındaki şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir ilkokul müdürü, 17 yaşındaki kantin çalışanı tarafından vuruldu. Bir ilkokulun müdürü olan F.Ö'ye (48), Yenişafak Mahallesi'nde, park halindeki otomobiline çocuklarıyla bindiği sırada okulun kantin çalışanı K.K. (17) tabancayla ateş etti.

Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan F.Ö. apar topar Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan okul müdürünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırganı yakalamak için çalışma başlatılırken, kantini işleten şüphelinin babasının da okul müdürünü kantin sözleşmesi nedeniyle tehdit ettiği ve bu suçtan ceza aldığı ortaya çıktı.

Kaynak: AA

