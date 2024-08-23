Denizli'de Hasat Yüzleri Güldürdü: 1 Damla Su Görmeden 8 Bin 425 Ton Hasat Edildi

Bekilli ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde düzenlenen hasat etkinliğine Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Bekilli Kaymakamı Muhammet Öztürk, Yeşiloba Mahalle Muhtarı Halil Karagöz ve tarım müdürlüğü personeli katıldı. Ülke genelinde üzüm üretiminde 4. sırada yer alan Denizli’de, 2023 yılı TÜİK verilerine göre 31 bin 205 hektar alanda 160 bin 666 ton üzüm elde edildi. Bu üretimin önemli bir kısmı, Bekilli’de 3 bin 350 hektar alanda yapılan 8 bin 425 tonluk hasattan geldi.

Hasat töreninde konuşan Yeşiloba Mahalle Muhtarı Halil Karagöz, susuz tarımla yapılan üzüm üretiminin bölge için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Bağcılık, mahallemizin ana geçim kaynağı. Lavanta ve kekik gibi alternatif ürünler de yetiştirsek, üzüm bizim için vazgeçilmez. Susuz tarım yöntemleriyle ürettiğimiz üzümler, kalitesi ve aromasıyla dikkat çekiyor. Üreticilerimize destek olan İlçe Tarım Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, bölgenin tarımsal gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.