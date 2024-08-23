Denizli'de Hasat Yüzleri Güldürdü: 1 Damla Su Görmeden 8 Bin 425 Ton Hasat Edildi
Denizli'nin üzüm üretimi ile ünlü Bekilli ilçesinde, susuz tarım yöntemleriyle yetiştirilen, aroması ve kalitesiyle dikkat çeken üzümün hasadı başladı. Türkiye’nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Bekilli’de gerçekleştirilen bu yılki hasat, yerel yetkililerin katılımıyla kutlandı.
Bekilli ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde düzenlenen hasat etkinliğine Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Bekilli Kaymakamı Muhammet Öztürk, Yeşiloba Mahalle Muhtarı Halil Karagöz ve tarım müdürlüğü personeli katıldı. Ülke genelinde üzüm üretiminde 4. sırada yer alan Denizli’de, 2023 yılı TÜİK verilerine göre 31 bin 205 hektar alanda 160 bin 666 ton üzüm elde edildi. Bu üretimin önemli bir kısmı, Bekilli’de 3 bin 350 hektar alanda yapılan 8 bin 425 tonluk hasattan geldi.
Hasat töreninde konuşan Yeşiloba Mahalle Muhtarı Halil Karagöz, susuz tarımla yapılan üzüm üretiminin bölge için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Bağcılık, mahallemizin ana geçim kaynağı. Lavanta ve kekik gibi alternatif ürünler de yetiştirsek, üzüm bizim için vazgeçilmez. Susuz tarım yöntemleriyle ürettiğimiz üzümler, kalitesi ve aromasıyla dikkat çekiyor. Üreticilerimize destek olan İlçe Tarım Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, bölgenin tarımsal gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.
Denizli’nin üzüm üretimi hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Bekilli’nin üzüm yetiştiriciliği için uygun iklim ve toprak yapısına sahip olduğunu belirtti. Çınar, “Denizli’de üzüm üretimi ağırlıklı olarak Bekilli, Çal, Buldan, Honaz, Baklan ve Güney ilçelerinde yapılıyor. Bekilli’de özellikle Çal karası ve İri kara çeşitleri öne çıkıyor. Ağustos ayının ilk haftasında başlayan hasat, halen devam ediyor. Sektörel üzümler 15-20 TL, sofralık üzümler ise 20 TL’den alıcı buluyor” diye konuştu.
Bekilli Kaymakamı Muhammet Öztürk ise, Bekilli’nin üzüm üretimindeki önemli rolüne değinerek, "Bekilli’nin üzümleri, su görmeden yetiştirilmeleri nedeniyle yüksek şeker oranına sahip. Bu da ürünlerin kalitesini artırıyor. Bölgenin doğal özellikleri, iklimi ve uzun yıllara dayanan tarımsal deneyimi, bu üzümleri benzersiz kılıyor" ifadelerini kullandı. Öztürk, ayrıca Bekilli’de üzüm üretiminin, kırsal yaşamın sürdürülebilirliği açısından da büyük önem taşıdığını belirterek, üzüm yetiştiriciliğinin bölgenin kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.
Bu hasat etkinliği, Bekilli’nin tarımsal zenginliğini ve yerel üreticilerin özverisini bir kez daha gözler önüne serdi. Bölgeye özgü lezzetlerin korunması ve geliştirilmesi, yerel ekonomiye önemli katkılar sağlıyor.