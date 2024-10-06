Denizli'de Filistin Protestosu Yapıldı

Denizli'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

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Denizli'de Filistin Protestosu Yapıldı

Denizli'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Valilik önünde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, slogan atıp tekbir getirerek 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Serdar Salan, İsrail'in Gazze'de 365 gündür soykırım yaptığını hatırlattı.

Yaşanan katliamları protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek için tek yürek olduklarını belirten Salan, bunun sadece Gazze'nin değil, insanlığın savaşı olduğunu kaydetti.

Etkinliğe AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Hizmet İş Denizli İl Başkanı Sezai Söylemez, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Denizli İl Temsilci Ali Durmuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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