Denizli'de Eğitim Uçağı Ani İniş Yaptı! Bir Pilot Yaralı Olarak Çıkarıldı
Isparta’dan havalanan eğitim uçağının Denizli’de sert iniş yapması sonucunda uçaktaki iki kişiden biri yaralandı. Tarlada çamura saplanan ters dönen uçaktan yaralı olarak çıkarılan Pilot Şükrü Yiğit Devebacak hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alınan bilgiye göre, uçağın içindeki iki kişiden birinin yaralandı.
Isparta'dan havalanan eğitim uçağı, saat 12.00 sıralarında Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisindeki tarlaya düştü.
TARLAYA ZORUNLU İNİŞ YAPTI
Tarlaya uçak düştüğünü gören bir vatandaşın ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
PİLOT YARALI OLARAK ÇIKARILDI
Bölgede arama yapan ekipler, İsabey Mahallesi Höyük mevkisindeki boş araziye düşen eğitim uçağının yerini tespit etti. Sert iniş sonrasında ters dönen uçak çamura saplandı. Uçağın içinden yaralı olarak çıkarılan Pilot Şükrü Yiğit Devebacak, ambulansla Çal Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA-İHA
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