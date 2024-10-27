'Denizli'de Devam Eden Orman Yangınını Gösterdiği' İddiası

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde devam eden orman yangınını gösterdiği" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM'nin açıklamasında "Bahse konu görüntülerin, 2021 yılında Denizli’nin Tavas ilçesinde çıkan yangına ait olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerin, "Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde devam eden orman yangınını gösterdiği" iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerin, 2021 yılında Denizli’nin Tavas ilçesinde çıkan yangına ait olduğu tespit edilmiştir. Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde devam eden orman yangınına gün boyunca 6 helikopter, 25 arazöz, 8 iş makinesi ve toplam 715 personel ile müdahale edilmiştir. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle çoğu yerde, yer ekipleri el aletleri ile yangının önüne şerit açarak mücadele etmektedir. Arazi şartlarının karadan müdahaleye imkan vermediği noktalarda hava araçları gün boyu çalışmış, iş makineleri ile yol açma çalışmaları aralıksız devam etmektedir."