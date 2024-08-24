Denizli'de Araç Refüje Çıktı: 1 Yaralı

Denizli Serinhisar'da seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de Araç Refüje Çıktı: 1 Yaralı

Denizli’nin Serinhisar ilçesi Eşref Mahallesi’nde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası belirlenemeyen araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Serinhisar İtfaiye ekipleri tarafından araçta mahsur kalan 1 kişi kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerine yapılan 1 kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza sonucu maddi hasar meydana gelen araç ise çekici tarafından kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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