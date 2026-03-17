Denizli'de 3 Yaşındaki Çocuk 6. Kattan Düştü

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre 3 yaşındaki Tuğra Başyiğit, 8 katlı binanın 6'ıncı katındaki evlerinin açık olan penceresinden sarktığı sırada dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten çim zemine düşerek ağır yaralandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Başyiğit, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Başyiğit, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

ANNESİ EVDE DEĞİLMİŞ

Olay anında Tuğra Başyiğit'in annesinin evde olmadığı, babasının ise işten geldiği için uyuduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA