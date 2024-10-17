Denizli Büyükşehir'den Örnek Proje

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte belirlenecek pilot okullarda eğitim alan ilkokul birinci sınıf öğrencilerine beslenme desteği verecek.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı 2. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, gündemin 9'uncu maddesinde yer alan, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecek devlete ait pilot okullarda başlatılmak üzere, ilkokul birinci sınıfa giden çocuklara 2024-2025 eğitim-öğretim yılı süresi boyunca beslenme yardımı verilmesi konusu görüşüldü. Karar oybirliği ile kabul edildi. Tüm meclis üyelerine destekleri için teşekkür eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Bu şehrin güzelleşmesi hepimizin eseri. Umut ediyoruz ki bu güzellikler Denizli'mizin tamamına yayılacak. İnsanların yüzünün güldüğü mutlu bir Denizli yolculuğumuz emin adımlarla devam ediyor” dedi.

İhtiyaçları önceleyen sosyal belediyecilik

Emeklilerden yeni doğum yapan annelere, tarımdan hayvancılığa, kent lokantasından üniversitelilere yurt projesine, çalışan anneler için kreşten öğrenim yardımına kadar çok önemli sosyal belediyecilik çalışmalarına imza attıklarını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Denizli'de herkese dokunan, ihtiyaçları önceleyen sosyal belediyecilik şiarını her geçen gün daha da büyütmek için çaba sarf ediyoruz. Klasik belediyecilik hizmetlerimizi en iyi şekilde sürdürürken vatandaşlarımıza söz verdiğimiz projelerimizi de hayata geçiriyoruz. Artık bir kesimi değil Denizli Büyükşehir Belediyemizin tüm imkanlarıyla halkımızı kucaklamaya, onlara destek olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA