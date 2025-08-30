Denizli Alev Kıskacında! Bir İşçi Yaralandı: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor

Yaz mevsiminin bitmesine kısa bir zaman kaldı ancak orman yangınları devam ediyor. Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan yangınlara müdahale ediliyor. Denizli'de dün başlayan orman yangını için gece boyunca çalışmalar sürdü. Sabah saatlerinde havadan müdahale yeniden başladı. Hatay'daki yangın kontrol altına alındı.

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Neredeyse her gün farklı bir ilden orman yangını haberi geliyor. son olarak dün farklı illerde çıkan yangınlara müdahale sürüyor.

İşte orman yangınlarında dakika dakika yaşananlar...

HATAY'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Yukarıkepirce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

DENİZLİ'DEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında dün çıkan orman yangınına gece boyunca da müdahale edildi.

Çalışmalar sırasında iş makinesinin ekipmanına ayağı sıkışan Buldan Orman İşletme Müdürlüğünde görevli dozer operatörü Burak Pehlivanoğlu yaralandı. Pehlivanoğlu'nun ayağında kırık olduğu öğrenildi.

Alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BURSA'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'nın İznik ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

