Denizlerin Yeni Gücü PİRANA KİDA: Radarları Yanıltacak, Sürü Halinde Saldıracak

MKE'den yapılan açıklamaya göre; MKE, yalnızca kara ve hava platformlarıyla sınırlı kalmayarak deniz ortamına yönelik de yeni çözümler geliştiriyor. Bu kapsamda en dikkat çeken ürünlerin başında ise PİRANA KİDA geliyor. Asimetrik harp koşulları göz önünde bulundurularak, etkili-basit-ucuz (EBU) yaklaşımıyla MKE mühendislerinin geliştirdiği PİRANA KİDA, envantere girdiğinde Deniz Kuvvetleri’nin yeni vurucu gücü olacak.

FARK EDİLMEDEN HEDEFİ İMHA EDECEK

PİRANA, sadece tek başına değil sürü konseptiyle de saldırı gerçekleştirme kabiliyetine sahip. Operasyon sırasında sürüde yer alan PİRANA’lardan bazıları hedef bölgesinde hareket ederek düşman radar ve savunma sistemlerinin dikkatini üzerine çekerken; tasarımı ve özel kaplaması sayesinde düşük radar kesit alanına sahip olan PİRANA üzerinde bulunan harp başlığı ile fark edilmeden hedefi imha edecek. Pirana, radyo frekans (RF) ve SATCOM uydu iletişimi sayesinde uzaktan kumandalı ya da otonom modda operasyon gerçekleştirebiliyor.

Uydu kontrol kabiliyeti sayesinde coğrafi kısıtlamaları ortadan kaldıran sistem, binlerce kilometre uzaktan kesintisiz olarak sevk ve idare edilebiliyor. Böylece operasyonel menzil sorunu tamamen ortadan kaldırılmış oluyor. 40 knotun üzerindeki hızı ve yüksek manevra kabiliyeti sayesinde hızlı müdahale gerektiren senaryolarda önemli avantaj sağlayan PİRANA, taşıdığı 100 kilogramağırlığındaki harp başlığıyla 200 deniz milini aşan görev menzili ile uzun mesafelerde de görevini başarıyla icra edebiliyor.

İHA VE İNSANSIZ DENİZ ARACI ENTEGRASYONUNDA ÖNEMLİ BAŞARI

2025 yılında gerçekleştirilen test faaliyetlerinde PİRANA, yaklaşık 3,5 metre büyüklüğündeki bir hedefe tam isabet sağlayarak imha etmişti. PİRANA’nın test sürecinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise insansız hava araçlarıyla kurulan entegrasyon oldu. Haziran 2025’te gerçekleştirilen faaliyetlerde TCG Anadolu, Bayraktar TB3 ve PİRANA KİDA arasında veri bağı kurularak sistemlerin birlikte çalışabilme kabiliyetleri test edildi. Test senaryosunda PİRANA ilk aşamada TCG Anadolu üzerindeki komuta kontrol istasyonundan yönetildi. Daha sonra kontrol, gemiden havalanan Bayraktar TB3 insansız hava aracına devredildi. İHA üzerinden yönlendirilen sistem, 3,5 metre büyüklüğündeki hedefe hassas şekilde yönelerek başarılı bir vuruş gerçekleştirdi. Bu testle birlikte insansız hava araçlarının insansız deniz araçlarını kontrol edebilmesi yönünde Türkiye’de önemli bir kabiliyet ortaya konmuş oldu.

Kaynak: DHA