Denizin Ortasında Korku Filmi Gibi Olay: Silahlarla Rehin Almaya Çalıştılar!

Ege Denizi’ndeki Tinos Adası’ndan hareket eden ve Atina yakınlarındaki Rafina Limanı’na giden, 717 yolcunun bulunduğu Süper Ekspres isimli feribotta adadan ayrıldıktan 15 dakika sonra iki grup arasında kavga çıktı.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; yaklaşık 20 kişinin birbirine girdiği kavganın büyümesi üzerine silah çekildi.

İKİ KİŞİYİ REHİN ALMAYA ÇALIŞTI

Silah çeken şahıs, karşı gruptan iki kişiyi rehin almaya çalıştı. Bunun üzerine kaptan feribotu durdurup sahil güvenliğe haber verdi.

14 KİŞİ GÖZALTINDA

Sahil güvenlik botlarının eşliğinde Tinos Adası’na dönen feribotta kavgaya karışan 14 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kavga anların feribotun güvenlik kamerasına yansıdı.

Gemi yaklaşık 6 saat sonra feribota binen polis ve sahil güvenlik personelinin denetiminde yeniden Rafina Limanı’na hareket etti.