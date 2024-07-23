Denizin Ortasında Can Pazarı: Tekne Alabora Oldu, Yüzerek Kurtuldular

Sinop'ta içerisinde 6 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu tekne alabora oldu. Denize düşenlerden bazıları kıyıya kadar yüzerek bazıları ile vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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Denizin Ortasında Can Pazarı: Tekne Alabora Oldu, Yüzerek Kurtuldular

Sinop kent merkezindeki sahilde içinde 6 kişilik ailenin bulunduğu tekne denize açıldı. Alınan bilgiye göre alabora olan tekneden denize düşenlerden bazıları kıyıya kadar yüzerken bazıları da bölgeye yakın teknedeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaşlardan biri Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Denize düşen diğer 5 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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