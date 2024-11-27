Yılan Hikayesine Dönmüştü, Antalya'daki Bu Görüntü Tarihe Karıştı! Denize Sıfır, Yerle Bir Edildiler

“60 YILDIR NEYDİ, BU YIL NE OLUYOR?”

6 yıldan uzun senedir çardakta konaklayan İlknur Yalçın ise şunları söyledi: Ayın 20'sinde gelmişlerdi. Birden bugün haber geldi, her yer kapanmış, koşa koşa geldik, içeriye almadılar. Savaşa gelmiş gibiydik. İnsanların burada eşyaları, malzemeleri var. 60-70 yıldır vatandaşlar buraya geliyor, yerleşik bir düzenleri var. 60 yıldır neydi, bu yıl ne oluyor? Bunun açıklamasını yapması gerekiyorlardı, çok üzücü. Buraya ne yapacaklar, ne düşünüyorlar, sahil hakkındaki projeleri ne? En azından halka kazandırmalarını diliyoruz.