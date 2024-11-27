Yılan Hikayesine Dönmüştü, Antalya'daki Bu Görüntü Tarihe Karıştı! Denize Sıfır, Yerle Bir Edildiler
Antalya Kumköy Sahili’nde yer alan ve 4 yıl önce yıkım kararı verilen 700 çardak için Aksu Belediyesi harekete geçti. Yıkım işlemi başlatılan çardakların boşalacak yerinin nasıl değerlendirileceği de belli oldu. İşte Aksuluları sevindirecek o gelişme…
Kaynak: İHA
Antalya’da deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı üzerine kurulduğu gerekçesiyle yıkılan 700 çardak için harekete geçildi.
Antalya'nın Aksu ilçesindeki 1,5 kilometrelik Kumköy Sahili, 2021 yılında nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı ilan edilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022 yılında çardakların yıkımı için karar almıştı. Yıkım kararı, dönemin belediye yönetimi tarafından uygulanmamıştı.
700 ÇARDAK İÇİN YIKIM ÇALIŞMASI BAŞLADI
Dün düzenlenen Aksu Belediyesi Meclis Toplantısı'nın ardından 700 çardak için bu sabah yıkım çalışmaları başlatıldı. 700 çardak sahibine de yıkım kararı bildirildi. Yıkım kararı hem çardak sahiplerini hem de çardak içinde konaklayan misafirlerin tepkisini topladı.
Yıkımdan habersiz olduğunu belirten vatandaşlar, “Çocukluğumuzdan beri sahil kenarındayız, çok anımız vardı. Anı da kalmadı, bir şey de kalmadı” diye sitem ederken, bir çardak sahibi de çardağını ateşe verdi.
“ÇOK ANILARIMIZ VARDI, BİR ŞEY KALMADI”
Kumköy'de büyüdüğünü söyleyen Taner Şimşek isimli vatandaş, yıkıma ilişkin düşüncesini “Yapacak bir şey yok, direndik. Denizin başında büyüdük. Geldiler, yıktılar. Çocukluğumuzdan beri sahil kenarındayız, çok anılarımız vardı. Anı da kalmadı, bir şey de kalmadı” diyerek belirtti.
“60 YILDIR NEYDİ, BU YIL NE OLUYOR?”
6 yıldan uzun senedir çardakta konaklayan İlknur Yalçın ise şunları söyledi: Ayın 20'sinde gelmişlerdi. Birden bugün haber geldi, her yer kapanmış, koşa koşa geldik, içeriye almadılar. Savaşa gelmiş gibiydik. İnsanların burada eşyaları, malzemeleri var. 60-70 yıldır vatandaşlar buraya geliyor, yerleşik bir düzenleri var. 60 yıldır neydi, bu yıl ne oluyor? Bunun açıklamasını yapması gerekiyorlardı, çok üzücü. Buraya ne yapacaklar, ne düşünüyorlar, sahil hakkındaki projeleri ne? En azından halka kazandırmalarını diliyoruz.
PLAJ HALKA AÇILACAK
Aksu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 700 çardağın yıkımının tamamlanması ve alanın temizlenmesinin ardından, plaj halkın kullanımına açılacak. Bölgede yaşayanlara toplanması için ise 1 hafta süre verilecek. Gelecek hafta belediye ekipleri tarafından alan tamamen temizlenecek.
Antalya Valisi Hulusi Şahin geçen haziran ayında yaptığı açıklamada plajdaki çardakların yıkımının ardından sahilin tamamen vatandaşın kullanımına sunulacağını ifade etmişti.