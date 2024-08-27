Denize Giren Çocuklar Neredeyse Boğuluyordu

Samsun'da serinlemek için denize giren 2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuklar cankurtaranların müdahalesiyle kumsala çıkarıldı.

Denize Giren Çocuklar Neredeyse Boğuluyordu

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Atakum ilçesi Halk İskelesi'nin bulunduğu sahilde meydana geldi. Amasya'nın Taşova ilçesinden aileleri ile birlikte geldiği öğrenilen 11 yaşındaki Melike K. ve 12 yaşındaki Meryem D. serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denizde boğulma tehlikesi geçiren çocukları fark eden cankurtaranlar, müdahale ederek çocukları kumsala çıkardı. Olay yerine sağlık ekipleri, Samsun Emniyet Müdürlüğü'nün Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler ve Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslarda ayakta tedavi edilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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