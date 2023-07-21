Denizden sonra bu belirtiler varsa aman dikkat: Hemen ambulans çağırın
Deniz sezonunun açılmasıyla birlikte denizanası ısırığı gibi sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Bazı denizanaları ısırığı zararsız olsa da kimileri ambulans çağırmayı bile gerektiriyor.
Denizanaları dokunaçlarıyla avlarını sokar ve hedeflerini felç eden bir zehir salar. Denizanaları insanların peşine düşmez. Ancak bir kişiye yüzerken bile ona değerse ısırılabilir. Hatta ölü bir denizanasına basan biri yine de ısırılabilir.
Denizanası ısırıkları acı verici olsa da çoğu acil müdahale gerektirmez. Tipik bir acı ile ağrı, kırmızılıklar, kaşıntı, uyuşma veya karıncalanma olabilir. Ancak bazı tehlikeli belirtilerde ambulans çağırmak gerekebilir.
İşte ambulans çağırmanızı gerektirecek denizanası ısırığı belirtileri…
Bu belirtiler varsa hemen ambulans çağırın:
Nefes almakta veya yutmakta güçlük çekiyorsa. Dili veya dudakları şişmiş veya sesinde değişiklik olmuşsa. Mide bulantısı, kusma veya ishal varsa. Başı dönüyor veya baş ağrısı varsa. Kas spazmları varsa. Eğer ısırılan bölge göz veya ağızsa acil tıbbi müdahale için ambulans çağırın.
Sudan hemen çıkın. Isırılan bölgeyi Denizanası ısırığına ne yapılır?1 dakika boyunca sirkede bekletin.