Denizde Yüzen Turistlere Büyük Sürpriz

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ve üç gün süren Motofest, ilgi çekici gösterilerle başladı.

Denizde Yüzen Turistlere Büyük Sürpriz

Gümbet sahilinde denize giren turistler flyboard şovu ile karşılaştı. Deniz üzerinde şov yapan Ali Komşusu büyük beğeni topladı. Denize giren yerli ve yabancı turistler, suyun üzerinde adeta uçan sporcuları görünce şaşırdı. Bazı turistler, flyboard denemesi yapmak için sıraya girdi. Gösteriyi izlemeye gelenler performansı hayranlıkla izlerken, sahildeki kalabalık nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı.

Motofest kapsamında motosiklet tutkunları güvenlik önlemleri eşliğinde şov yaparken, jandarma ve polis ekipleri de katılımcılara güvenli sürüş eğitimi verdi. Festival boyunca motosikletçiler ve izleyiciler, adrenalin dolu anların keyfini çıkardı.

Kaynak: İHA

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