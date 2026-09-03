Denizde Gizemli Ölüm... Kimliği Ortaya Çıktı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin 58 yaşındaki emekli polis memuru Mustafa Ö.’ye ait olduğu belirlendi.
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Olay, akşam saatlerinde Yüzbaşılar Sahili’nde meydana geldi. Sahilde bulunan bir kişinin denizde hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemede cesedin emekli polis memuru Mustafa Ö.’ye ait olduğu tespit edildi. Mustafa Ö.’nün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Mustafa Ö.’nün kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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