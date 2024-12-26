DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in Acı Günü: Annesi Hayatını Kaybetti
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in annesi Perihan Ateş hayatını kaybetti. 90 yaşında vefat eden Perihan Ateş’in cenazesi, 27 Aralık Cuma günü ikindi namazını müteakiben Ulus Aile Kabristanı'na defnedilecek.
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, yeni yılda görevinden ayrılmayı planladığı dönemde acı bir kayıpla sarsıldı. 3 yıl önce babasını kaybeden Hakan Ateş’in bugün de annesi Perihan Ateş vefat etti.
Perihan Ateş'in cenazesi, 27 Aralık Cuma günü Hacı Nimet Özden Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Ulus Aile Kabristanı'na defnedilecek.
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