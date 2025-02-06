Deniz Ulaşımına Hava Engeli! BUDO Seferleri İptal Edildi

Marmara Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı BUDO seferleri iptal edildi. Öğle saatlerine kadar olan bazı BUDO seferleri yapılamayacak.

Son Güncelleme:
Deniz Ulaşımına Hava Engeli! BUDO Seferleri İptal Edildi

Marmara Bölgesi'nde dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu üzere, Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler; "07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)" şeklinde sıralandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
BUDO BUDO seferleri Sefer iptalleri
Son Güncelleme:
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
İstanbul Gece Beyaza Büründü: Lapa Lapa Kar Yağdı İstanbul Gece Beyaza Büründü! Lapa Lapa Yağdı
Çok Sayıda İlde Eğitime Kar Engeli: İşte Okulların Tatil Edildiği İl ve İlçeler Çok Sayıda İlde Eğitime Kar Engeli
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Yola Çıkacaklara Uyarı: Sıcaklık 10 Derece Birden Düştü, Kuvvetli Kar Var Sıcaklık 10 Derece Birden Düştü, 17 İl İçin Sarı Alarm
AK Partili Kurmaylar Gerçek Gündem'e Konuştu: 'Gezici Herkes Hesabını Verecek' AK Partili Kurmaylar Gerçek Gündem'e Konuştu: 'Gezici Herkes Hesabını Verecek'
Büyük Depremlerin Yıl Dönümünde Prof. Dr. Görür'den Kritik Uyarılar: O İlleri İşaret Etti... 'Bütün Veriler Gösteriyor, 7'den Büyük Deprem Kesin Olacak' O İlleri İşaret Etti! 7'den Büyük Deprem Kesin Olacak'
Şiddetli Sarsıntılar Arttı! Ege'de Yarım Saat Arayla İki 4.6'lık Deprem Ege'de Yarım Saat Arayla İki 4.6'lık Deprem
Kartalkaya'daki Otel Faciasında 2 Tutuklama Daha Kartalkaya'daki Otel Faciasında 2 Tutuklama Daha