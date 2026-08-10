Deniz Seki'den Korkutan Haber: Apar Topar Ameliyata Alındı
Deniz Seki, İstanbul’daki evindeki balkondan düştü. Kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme olduğu öğrenilen Seki, ameliyata alındı.
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Şarkıcı Deniz Seki, İstanbul’daki evinde gece saatlerinde talihsiz bir kaza geçirdi. Balkona çıkmaya çalışırken ayağının kayması sonucu düşen Seki, hastaneye kaldırıldı. Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, kazanın ardından Seki’nin çalışma arkadaşı Cemal Günbaş’ın çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
AMELİYATA ALINDI
Hastanede yapılan tetkiklerde Deniz Seki’nin kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edildi. Ameliyata alınan Seki’nin operasyonunun yaklaşık bir saat sonra tamamlanmasının beklendiği belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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