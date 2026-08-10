Deniz Seki'den Korkutan Haber: Apar Topar Ameliyata Alındı

Deniz Seki, İstanbul’daki evindeki balkondan düştü. Kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme olduğu öğrenilen Seki, ameliyata alındı.

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Deniz Seki'den Korkutan Haber: Apar Topar Ameliyata Alındı
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Şarkıcı Deniz Seki, İstanbul’daki evinde gece saatlerinde talihsiz bir kaza geçirdi. Balkona çıkmaya çalışırken ayağının kayması sonucu düşen Seki, hastaneye kaldırıldı. Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, kazanın ardından Seki’nin çalışma arkadaşı Cemal Günbaş’ın çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Deniz Seki'den Korkutan Haber: Apar Topar Ameliyata Alındı - Resim : 1

AMELİYATA ALINDI

Hastanede yapılan tetkiklerde Deniz Seki’nin kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edildi. Ameliyata alınan Seki’nin operasyonunun yaklaşık bir saat sonra tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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