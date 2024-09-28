Deniz Otobüsünde Sır Ölüm

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, deniz otobüsünün tuvalet kısmında bir erkek cesedi bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin ölüm sebebi araştırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Deniz Otobüsünde Sır Ölüm

Yenikapı-Bursa seferini tamamlayan İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) işletmesine ait vapur, Güzelyalı Mahallesi'ndeki iskeleye yanaştı. Yolcuların inmesinin ardından görevliler tarafından vapurda yapılan son kontrollerde tuvalet kısmında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı görüldü. İhbar üzerine iskeleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

İskeleye gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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