Deniz Bisikletinden Göle Düşen Lise Öğrencisi Kayboldu

Adana’da deniz bisikletinden Seyhan Baraj Gölüne düşen lise öğrenicisi genç kız kayboldu. Genç kızı arama çalışması başlatıldı.

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Deniz Bisikletinden Göle Düşen Lise Öğrencisi Kayboldu

Olay, 14 Kasım günü Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi Medine G. (15) kiraladığı deniz bisikletinde Seyhan Baraj Gölüne açıldı. Bir süre sonra Medine G., dengesini kaybedip suya düştü. Durumu gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi.
Suya düşen Medine G., bir süre sonra gölün içerisinde kayboldu.

Deniz Bisikletinden Göle Düşen Lise Öğrencisi Kayboldu - Resim : 1

Bölgeye Sualtı Grup Amirliğine bağlı, Gemi ve Kurbağa adamlar sevk edildi. Ekipler gölde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda genç kız hala bulunamadı. Arama çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA

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