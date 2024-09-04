Deniz Altında Nefes Kesen Manzara... Adeta Bir Akvaryum Gibi! Herkesin Gözü Orada
Edirne Saros'taki İbrice Limanı açıklarındaki batık gemi, dalgıçlar tarafından görüntüledi. Dalış eğitmeni Serdar Savaşal, "Yosun tutmuş, midye kabukları kaplamış, adeta bir akvaryum gibi, balıklar da içinde dolaşıyor. Su altında görsel bir şölen sunuyor" dedi.
Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesinde 2014’te batırılan gemi, yerli ve yabancı dalgıçların ilgi odağı olmuş durumda.
Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Keşan Belediyesi iş birliğiyle sürdürülen proje kapsamında batık gemiye dalışlar yapılıyor.
Aynı bölgede batırılan uçak ve asker heykellerinin bulunduğu noktalara da dalışlar gerçekleştiriliyor
Dalgıçlar, 10 yılda deniz canlılarının barınmak, beslenmek, üremek ve akıntılardan korunmak amacıyla kullandığı yapay resif haline gelen batık gemiyi görüntüledi.
Dalış eğitmeni Serdar Savaşal, dalgıçların gemiye sık sık dalış gerçekleştirdiğini ifade etti
Savaşal, şunları söyledi:
"Proje dahilinde batırılan gemi, zeminde dümdüz duruyor. Yosun tutmuş, midye kabukları kaplamış, adeta bir akvaryum gibi, balıklar da içinde dolaşıyor. Su altında görsel bir şölen sunuyor. Gemi yerli ve yabancı dalgıçları da bölgeye çekiyor."
İşte su altında oluşan eşsiz görsel şölen...