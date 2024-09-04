Deniz Altında Nefes Kesen Manzara... Adeta Bir Akvaryum Gibi! Herkesin Gözü Orada

Edirne Saros'taki İbrice Limanı açıklarındaki batık gemi, dalgıçlar tarafından görüntüledi. Dalış eğitmeni Serdar Savaşal, "Yosun tutmuş, midye kabukları kaplamış, adeta bir akvaryum gibi, balıklar da içinde dolaşıyor. Su altında görsel bir şölen sunuyor" dedi.

Deniz Altında Nefes Kesen Manzara... Adeta Bir Akvaryum Gibi! Herkesin Gözü Orada - Resim: 1

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesinde 2014’te batırılan gemi, yerli ve yabancı dalgıçların ilgi odağı olmuş durumda.

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Deniz Altında Nefes Kesen Manzara... Adeta Bir Akvaryum Gibi! Herkesin Gözü Orada - Resim: 2

Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Keşan Belediyesi iş birliğiyle sürdürülen proje kapsamında batık gemiye dalışlar yapılıyor.

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Deniz Altında Nefes Kesen Manzara... Adeta Bir Akvaryum Gibi! Herkesin Gözü Orada - Resim: 3

Aynı bölgede batırılan uçak ve asker heykellerinin bulunduğu noktalara da dalışlar gerçekleştiriliyor

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Deniz Altında Nefes Kesen Manzara... Adeta Bir Akvaryum Gibi! Herkesin Gözü Orada - Resim: 4

Dalgıçlar, 10 yılda deniz canlılarının barınmak, beslenmek, üremek ve akıntılardan korunmak amacıyla kullandığı yapay resif haline gelen batık gemiyi görüntüledi.

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Deniz Altında Nefes Kesen Manzara... Adeta Bir Akvaryum Gibi! Herkesin Gözü Orada - Resim: 5

Dalış eğitmeni Serdar Savaşal, dalgıçların gemiye sık sık dalış gerçekleştirdiğini ifade etti

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Deniz Altında Nefes Kesen Manzara... Adeta Bir Akvaryum Gibi! Herkesin Gözü Orada - Resim: 6

Savaşal, şunları söyledi:

"Proje dahilinde batırılan gemi, zeminde dümdüz duruyor. Yosun tutmuş, midye kabukları kaplamış, adeta bir akvaryum gibi, balıklar da içinde dolaşıyor. Su altında görsel bir şölen sunuyor. Gemi yerli ve yabancı dalgıçları da bölgeye çekiyor."

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Deniz Altında Nefes Kesen Manzara... Adeta Bir Akvaryum Gibi! Herkesin Gözü Orada - Resim: 7

İşte su altında oluşan eşsiz görsel şölen...

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Deniz Altında Nefes Kesen Manzara... Adeta Bir Akvaryum Gibi! Herkesin Gözü Orada - Resim: 8
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Deniz Altında Nefes Kesen Manzara... Adeta Bir Akvaryum Gibi! Herkesin Gözü Orada - Resim: 9
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Deniz Altında Nefes Kesen Manzara... Adeta Bir Akvaryum Gibi! Herkesin Gözü Orada - Resim: 10
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