Deniz Altında Nefes Kesen Manzara... Adeta Bir Akvaryum Gibi! Herkesin Gözü Orada

Savaşal, şunları söyledi:

"Proje dahilinde batırılan gemi, zeminde dümdüz duruyor. Yosun tutmuş, midye kabukları kaplamış, adeta bir akvaryum gibi, balıklar da içinde dolaşıyor. Su altında görsel bir şölen sunuyor. Gemi yerli ve yabancı dalgıçları da bölgeye çekiyor."