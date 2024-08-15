Dengesini Kaybetti: Bulgur Kazanına Düştü

Burdur'da dengesini kaybeden bir erkek bulgur kaynatılan kazana düştü. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Dengesini Kaybetti: Bulgur Kazanına Düştü

Burdur merkez Kayış köyünde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, kamyondan sırtında yem çuvalı indirdiği sırada dengesini kaybeden Bülent Göz, evin önünde bulgur kaynatılan kazana düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen ve vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Göz, buradaki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Beşiktaş'taki Korkunç Kazaya Tepkiler Çığ Gibi! Suç Makinesi Tekrar Gözaltında Suç Makinesi Tekrar Gözaltında
Sıcaktan Bunalan Hayvana Tatlı Serinlik! Sıcaktan Bunalan Hayvana Tatlı Serinlik!
Düğün Magandalarına Operasyon: 13 Kişi Yakalandı Düğün Magandalarına Operasyon: 13 Kişi Yakalandı
Diyarbakır'da Feci Kaza: 14 Yaşındaki Çocuk Metrelerce Savruldu Diyarbakır'da Feci Kaza: 14 Yaşındaki Çocuk Metrelerce Savruldu
Türk doktor keşfetti, prostat biyopsisi artık kabus olmaktan çıktı Türk doktor keşfetti, prostat biyopsisi artık kabus olmaktan çıktı
Türkiye'yi Terk Edip ABD'ye Yerleşen Erdem Baş İsyan Etti! Hakkımı Yediler Türkiye'yi Terk Edip ABD'ye Yerleşen Erdem Baş İsyan Etti! Hakkımı Yediler
ÇOK OKUNANLAR
SONAR’ın VIP Anketi: Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor
Arif Çetin Cephesinden İlk Çıkış: 'Bizler Yeniçeri Değiliz!' İstifa Geriliminde İlk Çıkış... 'Yeniçeri Değiliz!'
Sokak Röportajının Ardından Tutuklanan Kadın Konuştu: 'Görüşlerimi Açıklamaya Devam Edeceğim, Beni Korkutamazlar' 'Elin Arap'ı Öldü Diye Ben Neden Yas Tutuyorum?' Demişti
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap
Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın! Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın!