Denetimli serbestlik talebine yanıt gelmedi... Gazeteci Barış Pehlivan bugün 5'inci kez cezaevine girecek

Gazeteci Barış Pehlivan, bugün beşinci kez ceza evine girecek. Pehlivan'ın denetimli serbestlik talebine halen yanıt verilmedi.

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Gazeteci Barış Pehlivan daha önce üç yıl dokuz ay ceza aldığı ve altı ay hapiste kaldıktan sonra tahliye edildiği dava nedeniyle bugün yeniden cezaevine girecek.

Pehlivan, temmuzda çıkarılan Covid-19 izinlisi hükümlülerin tekrar cezaevine girmesini engelleyen yasadan muaf tutulmuştu.

Pehlivan’ın denetimli serbestlik talebi hala yanıtlanmadı.

İtirazının kabul edilmemesi halinde Pehlivan'ın sekiz ay açık cezaevinde kalması bekleniyor.

PEHLİVAN: MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM

Cezaevine girmeden önce kendisini yalnız bırakmayan gazetecilerle bir araya gelen Barış Pehlivan, "Bu biraz da halkın gerçekleri öğrenme çabası. Kamuoyunun bilgilenme hakkının gaspı meselesi. Ben içeride yazmaya devam ederim yine gerçekler için mücadele etmeye devam ederim. Türkiye özellikle 20 yıldır böylesi meselelerle meşgul oluyor. Maalesef sadece gerçekleri yazdığı için, sadece gazetecilik yaptığı için insanlar hapse giriyor. Benimki sadece okyanusta bir kum tanesi. Mücadeleye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

AVUKATINDAN BARIŞ PEHLİVAN'IN CEZAEVİNDEKİ CAN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Gerçek Gündem’in, Barış Pehlivan’ın gazetecilik hayatı boyunca suçla mücadele ettiğinin altını çizdiği ve Pehlivan’ın cezaevine girdiğinde birçok suçluyla birlikte cezaevinde kalacak olmasının bir can güvenliği sorunu doğurup doğurmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan avukat Hüseyin Ersöz ise şu ifadeleri kullandı:

Doğru. Bu konu da bizim yaptığımız değerlendirmelerden bir tanesi. Bu konuyla ilgili Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu’na sunulmak üzere, Barış’ın teslimiyle sunulacak bir dilekçe bu, bir dilekçe hazırladık. Bu dilekçede özellikle Barış hakkındaki son dönemdeki tehdit ve hakaret içerikli sosyal medya paylaşımlarını da konu aldık. Yine şu anda FETÖ hükümlüsü olan bir kişi tarafından, cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada darp edeceği yönünde bir yazı da vardı. O yazıyı da ekledik. Bugün Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu’na Barış’ın can güvenliğinin sağlanması ve özellikle kendisine karşı husumet besleyebilecek hükümlülerinin de açık ceza kurumunda bulunabileceği gerekçesiyle, gerekli tedbirlerin alınması yönünde bir dilekçe sunacağız.

Kaynak: Gerçek Gündem

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