Denemek İçin Ekti Rekor Hasada Ulaştı: Kahramanmaraş’ta Yüzleri Güldüren Hasat

Konuyla ilgili açıklama yapan Benli, "Dönüm başına 4 ton üzüm aldığımız bağımızda dört farklı üzüm çeşidi yetiştiriyoruz. Televizyonda izlediğim bir programdan ilham alarak başladığım bu işi zamanla geliştirdim. Ürünlerimiz hasat edilir edilmez hızla tükeniyor. Çarşamba ve pazar günleri Afşin'deki açık pazar yerinde, diğer günlerde ise şehir merkezinde satışa sunuyoruz. Üzümlerimize yoğun bir ilgi var" dedi.