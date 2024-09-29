Denemek İçin Ekti Rekor Hasada Ulaştı: Kahramanmaraş’ta Yüzleri Güldüren Hasat
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bir çiftçi, denemek amacıyla başladığı üzüm yetiştiriciliğinde büyük bir başarıya imza attı. Tahsin Benli, 9 yıl önce 8 dönümlük arazide ekimini gerçekleştirdiği üzümlerden bu yıl 4 ton ürün elde etti.
Kaynak: İHA
Afşin’e bağlı Başüstü Mahallesi’nde üzüm yetiştiriciliğine başlayan Benli, bu bölgenin iklimine uyum sağlayan üzüm cinsinin özellikle şeker hastaları tarafından tercih edildiğini belirtti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Benli, "Dönüm başına 4 ton üzüm aldığımız bağımızda dört farklı üzüm çeşidi yetiştiriyoruz. Televizyonda izlediğim bir programdan ilham alarak başladığım bu işi zamanla geliştirdim. Ürünlerimiz hasat edilir edilmez hızla tükeniyor. Çarşamba ve pazar günleri Afşin'deki açık pazar yerinde, diğer günlerde ise şehir merkezinde satışa sunuyoruz. Üzümlerimize yoğun bir ilgi var" dedi.
Benli, üzüm üretimindeki başarısının artık düzenli hale geldiğini vurgulayarak, "Üzümlerimiz tanındı ve beğeniliyor. Biz de bu ilginin artması adına her yıl düzenlenecek bir üzüm festivali veya şenliği yapılmasını büyüklerimizden talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.