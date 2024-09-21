Demokrasi Tarihi İçin Kapkara Bir Gün! Beyoğlu Belediyesi'nin Tabelası da Söküldü

Yerel seçimlerle birlikte AKP’den CHP’ye geçen Beyoğlu Belediyesi'nin kullanmakta olduğu binadan apar topar çıkartılması tepkilere neden oldu. Beyoğlu Belediyesi'nin de kullandığı, Kasımpaşa’da bulunan ve kaymakamlık binası içerisinde yer alan alan sabah saatlerinde tahliye edildi.

Belediye çalışanları kapı dışarı edilirken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere pek çok birimde işler aksadı. Beyoğlu Belediyesi’nin kullandığı binada vatandaş girişi de kapatıldı.

TABELALARI SÖKTÜLER

Kriz devam ederken son olarak belediyenin kullandığı binadan 'Beyoğlu Belediyesi' yazılı tabela söküldü. Kararı eleştiren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Bugün yaşatılanlar Beyoğlu demokrasi tarihi için kapkara bir gündür" dedi.

İnan Güney'in açıklamaları şu şekilde:

"Bugün yaşatılanlar Beyoğlu demokrasi tarihi için kapkara bir gündür. Siyaset siyasetle yarışır ama siyasetçi bir bürokratla yarışırsa o zaman karşısında halkı buluyor. Halk atanmıştan daha üstündür diyorum. Demokrasi ile gelen atanmıştan daha üstündür diyorum. Bu görüntüleri izleyen AK Parti'lisi, CHP'lisi, MHP'lisi de bu karara imza atanları vicdanında mahkum etti. Ben yarın gene Kasımpaşa'yı gezeceğim. Komşularımla olacağım. Vatandaşlarımızın bu görüntüleri lanetlediğini kameralarımız da gösteriyor."

Kaynak: HalkTV