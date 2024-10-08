‘DEM’liler Belediyeden Giremez’ Diyen Burcu Köksal’ı Eleştirdi: Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi

31 Mart 2024 tarihindeki belediye seçimlerinden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı olan Burcu Köksal'ın 6 Mart'ta yaptığı konuşma Türkiye gündemine oturmuştu. Köksal, Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" ifadelerini kullanmıştı.

‘KÖKSAL İLE CHP ÇATISI ALTINDA OLMAKTAN UTANIYORUM’

Köksal’ın bu sözleri demokratik kamuoyunun yanı sıra CHP’nin Ekrem İmamoğlu gibi önde gelen isimlerinin de tepkisine neden olmuştu. CHP Bitlis eski İl Başkan Yardımcısı mimar Şevin Kızılca da o süreç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Burcu Köksal ile CHP çatısı altında olmaktan utanıyorum. Burcu Hanım kafatasçı zihniyetinizi de alın başka bir partiye gidin” ifadelerini kullandı.

‘PARTİ TÜZÜĞÜ İLE UYUŞMUYOR’

Söz konusu paylaşımdan tam 7 ay sonra Kızılca hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Şevin Kızılca

CHP Bitlis İl Başkanlığı Disiplin Kurulu Başkanlığı Kızılca’nın yaptığı paylaşımın parti tüzüğü ile uyuşmadığı belirtilerek Kızılca’nın ihraç edilmesi istenerek savunma istendi.

CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ise Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada, “Bu bizim kararımız. İçişlerimize müdahale etmeyin” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem