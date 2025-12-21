Demir Yüklü TIR'ın Dorsesinden 37 Kaçak Göçmen Çıktı

Amasya'da durdurulan demir yüklü TIR'ın dorsesinde 37 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü M.K., gözaltına alındı.

Demir Yüklü TIR'ın Dorsesinden 37 Kaçak Göçmen Çıktı
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı kentlerine kaçak göçmen taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Fiziki ve teknik takip sonrası M.K.'nin kullandığı TIR, kent girişinde durduruldu.

Demir Yüklü TIR'ın Dorsesinden 37 Kaçak Göçmen Çıktı - Resim : 1

Demir yüklü TIR'da yapılan aramada; yaşları 18 ile 30 arasında değişen, 37 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sürücü M.K.’nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

