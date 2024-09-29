Demir Yüklü Tır Kazaya Karıştı Demirler Yola Saçıldı

Kozcağız-Perşembe yolunda seyir halindeki dorse, tırdan ayrıldı. Yüklü demirler yola saçılırken büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza, Kozcağız’dan Çaycuma yönüne giden bir tırın dorsesinin ayrılmasıyla meydana geldi. Dorsenin ayrılması sonucu yüklü saç malzemesi yola dökülürken, şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonrasında olay yerine jandarma ekipleri sevk edilerek, yol güvenliği sağlandı. Bir süreliğine trafiğe kapanan yol, bölgeye getirilen iş makineleri ve başka bir tır yardımıyla temizlenerek, tekrar trafiğe açıldı.

Kazanın nasıl meydana geldiği ve dorsenin neden ayrıldığıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sonrası bölgede bir süre aksayan trafik, yolun temizlenmesiyle normale döndü. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve yol güvenliği konusunda tedbirli davranmaları yönünde uyarıda bulundu.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından geniş güvenlik önlemleri aldı ve herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için yol boyunca araçları kontrollü bir şekilde yönlendirdi. Kazanın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA