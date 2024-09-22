Demet Akalı'ndan Metin Arolat'ın Cenazesinde Şoke Eden Çıkış: 'Bizde Gerizekalılık Var Herhalde!'

Şarkıcı Demet Akalın, hayatını kaybeden sanatçı arkadaşı Metin Arolat’ın cenazesinde gözyaşlarını tutamadı. Akalın, Arolat’ın kaybıyla ilgili olarak duyduğu derin üzüntüyü ifade ederken, sanat dünyasındaki kayıplara dikkat çekti.

Şarkıcı Demet Akalın, Metin Arolat'ın cenaze töreninde “Biz sanatçılar da gerizekalılık var herhalde. Talep listesine her gereksiz şeyi yazarız, bir doktor, bir hemşire yazsana oraya…” şeklinde sözler sarf etti. “Arkadaşlarım birer birer gidiyor, kimseyle küs gitmek istemiyorum” diyen Akalın, bu zor günlerde birbirlerine daha çok destek olmaları gerektiğini vurguladı.

Törende, sanat camiasının bir araya gelmesi ve Arolat’a olan vefa duygusu dikkat çekti.