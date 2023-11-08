Demans hastası Aysel Tuğluk gözaltına alındı

Demans hastası Aysel Tuğluk, gözaltına alındı. ÖHD'nin yaptığı açıklamaya göre Tuğluk, Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.

Demans hastası Aysel Tuğluk gözaltına alındı

Kürt siyasetçi Aysel Tuğluk, evine giden polisler tarafından 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Tuğluk hakkındaki 10 yıllık hapis cezasının infazı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sağlık nedeniyle bir yıl süreyle geri bırakılmıştı.

ÖHD Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aysel Tuğluk, evine giden polisler tarafından 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış olup Çağlayan adliyesine götürülmektedir. Demans hastası olması sebebiyle hakkında infaz erteleme kararı verilen Aysel Tuğluk’a karşı yargı tacizi devam ediyor!" dedi

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