DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşması "Yeni çözüm süreci mi başlıyor?" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Siyaset arenası bu gündemle çalkalanırken bugün siyasilerden art arda açıklamalar ve çağrılar geldi.

MHP lideri Bahçeli, "Terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütün tasfiye edildiğini ilan etsin, ama devletin terörle masaya oturmasını kimse beklemesin" çağrısında bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise "O zaman tecridi kaldırın, sayın Öcalan'ın kendi örgütüne, kendi arkadaşlarına ne dediğini görelim" dedi.

SIRRI SÜREYYA'DAN CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR

Tüm bu gelişmelerin ardından DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'teki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti. Önder'in açıklamaları şöyle:

"Aslında kuyu derin değil ip kısadır. Barışa gönül indiren, köklü tarihi meselemizi ilk defa bir konuşma eksinine çekmeye çalışan Sayın Cumhurbaşkanına Sayın Devlet Bahçeli’ye ve barış meselesinde gönül indiren herkese şahsi olarak bu konuda bedel ödemiş kardeşiniz olarak şahsım adına teşekkür ediyorum."