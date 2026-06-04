DEM Partili Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüştü

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğini açıklayarak, görüşmede barış süreci talepleri ile bölgedeki yoksulluk, sağlık ve işsizlik gibi kronik sorunları gündeme getirdiğini duyurdu.

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DEM Partili Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüştü
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiğini açıkladı. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bilgilendirme notu paylaşan Sakık, görüşmede barış, demokrasi, adalet ve bölge ekonomisine dair kritik başlıkları masaya yatırdıklarını belirtti.

DEMOKRATİK TOPLUM VE BARIŞ TALEBİ

Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede Kürt sorununun çözümü ve toplumsal barış beklentilerini doğrudan aktardığını ifade etti. Sakık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Görüşmemizde halkımızın barışa, demokrasiye ve adalete dair beklentilerini, 'Demokratik Toplum ve Barış' sürecinin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutlarını kendisine ilettim. Bu tarihsel sürecin günlük siyasetin çok üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini, kanın, gözyaşının ve çatışmanın Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmasının toplumun ortak arzusu olduğunu ifade ettim. Ayrıca başta Ağrı olmak üzere bölgemizde ve ülkemizde yaşanan yoksulluk, sağlık hizmetlerine erişimdeki sorunlar, işsizlik ve göç gibi temel meseleleri gündeme getirerek çözüm önerilerimizi paylaştım. Gerçekleştirilen bu görüşmenin, sorunların çözümüne ve ülkemizde barışın güçlenmesine katkı sunmasını temenni ediyor ve teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Recep Tayyip Erdoğan Sırrı Sakık
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