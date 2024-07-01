DEM Partili meclis üyelerinin Hakkari Belediyesi'ne girişi engellendi!

Kayyumla yönetilen Hakkari Belediyesi'nin DEM Partili meclis üyelerinin, temmuz ayı gündem maddelerini belirlemek için geldikleri belediyeye girişleri polis tarafından engellendi.

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DEM Partili meclis üyelerinin Hakkari Belediyesi'ne girişi engellendi!

DEM Partili Hakkari Belediyesi Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın tutuklanmasının ardından yerine 3 Haziran günü İçişleri Bakanlığı'nca Vali Ali Çelik kayyum olarak atandı.

Çelik'in kayyum olarak atanması sonrası DEM Partili meclis üyelerinin temmuz ayı gündem maddelerini belirlemek için geldikleri belediyeye girişleri polis tarafından engellendi.

"BELEDİYE MECLİSİ TOPLANMAYACAKMIŞ"

Meclis üyelerine polis, "Biz şimdi sorduk, belediye meclisi toplanmayacakmış. İçeride özel ve kişisel fatura ödeme gibi işlemleriniz var ise geçebilirsiniz" dedi.

"GÖRÜŞME DURUMUNUZ YOK"

Bunun üzerine Meclis üyeleri, bu kez Hakkari Belediyesi Özel Kalem Müdürü ile görüşme gerçekleştirmek istediklerini bildirdi. Polis, bu talebi de "Özel kalem şu an müsait değil. Görüşme durumununuz yok" diyerek reddetti.

TUTANAK TUTULDU

Talepleri reddedilen Meclis üyeleri, toplantı kararını engellemeye yönelik tutanak tuttu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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